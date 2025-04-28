В Міноборони Польщі пообіцяли "адекватну" відповідь на спільні навчання РФ та Білорусі

Цезарій Томчик (Фото: Wojciech Olkusnik/EPA)

Польща "адекватно" відреагує на організовані Росією та Білоруссю військові навчання "Захід-2025", які мають відбутися у вересні. Про це в ефірі RMF24 повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

У Польщі будуть "великі маневри" – як польські, так і НАТО, стверджує заступник глави Міноборони.

Водночас він заперечив, що майбутні навчання можуть становити загрозу для Польщі.

"Польща адекватно відповість на навчання "Захід-2025", які проходитимуть у Білорусі. У Польщі відбудуться великі польські навчання та за участі НАТО, а також масштабні маневри", – сказав посадовець.

Томчик нагадав, що у 2024 році "ми стали свідками найбільших в історії навчань НАТО, які зібрали близько 100 000 солдатів".

НАТО сильніше, ніж Росія, наголосив він.

ДОВІДКА Восени 2025 року на території Білорусі заплановано чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". Білорусько-російські навчання "Захід" проводять що чотири роки з 2009 року. Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. Восени 2025 року на території Білорусі заплановано чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". Білорусько-російські навчання "Захід" проводять що чотири роки з 2009 року. Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.