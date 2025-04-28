В Міноборони Польщі пообіцяли "адекватну" відповідь на спільні навчання РФ та Білорусі
Польща "адекватно" відреагує на організовані Росією та Білоруссю військові навчання "Захід-2025", які мають відбутися у вересні. Про це в ефірі RMF24 повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
У Польщі будуть "великі маневри" – як польські, так і НАТО, стверджує заступник глави Міноборони.
Водночас він заперечив, що майбутні навчання можуть становити загрозу для Польщі.
"Польща адекватно відповість на навчання "Захід-2025", які проходитимуть у Білорусі. У Польщі відбудуться великі польські навчання та за участі НАТО, а також масштабні маневри", – сказав посадовець.
Томчик нагадав, що у 2024 році "ми стали свідками найбільших в історії навчань НАТО, які зібрали близько 100 000 солдатів".
НАТО сильніше, ніж Росія, наголосив він.
- 19 березня 2025 року у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".
- 26 квітня повідомлялося, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі.