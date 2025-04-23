Сікорський – Росії: Ви більше не правитимете в Європі. Займіться своєю територією

За словами глави МЗС, безпека Польщі та всього регіону залежить від результату війни РФ проти України

Радослав Сікорський (Фото: EPА/MOHAMED HOSSAM)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія більше не правитиме ніде в Європі. Про це він сказав, виступаючи з щорічним посланням у Сеймі, передає PAP.

"Ви більше ніколи не правитимете тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало? Займіться кращим управлінням тим, що, згідно з міжнародним правом, знаходиться в межах ваших кордонів", – заявив глава польського МЗС.

За його словами, для зовнішньої політики Польщі та безпеки країни найважливішим викликом є вирішення війни Росії проти України. Сікорський наголосив, що метою союзників має бути не "нестійке припинення вогню", а міцний мир відповідно до принципів Статуту ООН.

"Це має бути мир через силу – тому що тільки такий мир поважатиме Росія. Угода з Кремлем діятиме лише доти, доки російська еліта побоюватиметься наслідків її порушення", – сказав він.

За словами Сікорського, 16 пакетів санкцій проти Росії працюють та послаблюють російську військову машину. Кремль має понести юридичну та фінансову відповідальність за агресію проти України.

Результат нападу Росії на Україну визначить безпековий рівень у регіоні на "довгі роки вперед", вважає головний польський дипломат.

"Це визначить, наприклад, чи скотиться Білорусь у кінцевому підсумку в "руський мир" або зможе захистити залишки своєї незалежності. Це стане точкою відліку для європейських устремлінь Молдови, Грузії та Вірменії. Це також вплине на зовнішню політику важливих партнерів у Центральній Азії, які дивляться на Москву і Пекін, але також шукають більш тісних відносин з Європою", – сказав він.

Сікорський наголосив, що "російський імперіалізм – ворог" і така нинішня політика Польщі щодо режиму російського диктатора Володимира Путіна й іншої не буде.