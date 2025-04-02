Сікорський: Путін може закінчити війну за п'ять хвилин
Росія розпочала повномасштабну війну проти України не через "розширення НАТО", а через свій імперіалізм. І закінчити агресію Москва може за п'ять хвилин, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю RMF FM.
"Це залежить тільки від Путіна. Він міг би покласти цьому кінець за п'ять хвилин, зателефонувавши одному своєму начальнику штабу", – вважає польський міністр.
Водночас Сікорський зазначив, що Польща має бути готовою до нападу на НАТО з боку Росії. За його словами, це було б божевіллям, але й п'ятиденна операція проти України теж божевілля.
Сікорський зазначив, що Москва історично нападає на слабші країни.
"В останні дні мої колеги побували в Центральній Азії, і я запевняю вас, що в Казахстані та інших місцях вони також мають причини для занепокоєння", – сказав він.
Глава МЗС наголосив, що Польща та країни Балтії вже страждають від гібридних атак з боку Росії: кібератаки, саботаж, шпигунство, блокування банківських систем. Також нещодавно стався напад на лікарню.
"Наші служби борються з цим. Дипломатія реагує, і держава і нація мають бути готові стримати Путіна, якщо він остаточно збожеволіє і нападе на НАТО", – заявив глава Сікорський.
- 31 березня Le Figaro повідомляло, що Путін може вдертися до однієї з країн Європи зі 100% ймовірністю.
- 1 квітня Reuters повідомляло, що США розчаровані Росією та сумніваються, що світ можливий у найближчі місяці. А в Білому домі заявили, що Трамп розчарований лідерами України та Росії.
- Також повідомлялося, що Трамп вірить у те, що Путін піде на угоду про мир в Україні. Він погрожував Росії митами, але вводити їх не хоче.