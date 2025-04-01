Трамп вірить, що Путін піде на угоду. Пригрозив митами, але впроваджувати їх не хоче

Президент США каже, що не хотів би запроваджувати мита на російську нафту, і висловив думку, що диктатор РФ укладе угоду

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін погодиться припинити вогонь у війні проти України. Якщо ні – обіцяє мита, проте визнає, що запроваджувати їх не має бажання. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 31 березня, передає Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Я хочу переконатися, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту, але я думаю, що я б зробив щось, якби вважав, що він не виконує свою роботу ", – сказав Трамп.

Також він звинуватив Україну в спробі переглянути економічну угоду зі Штатами.

"Я чув, що зараз вони кажуть: добре, я піду на цю угоду, лише якщо ми вступимо в НАТО або щось подібне", – сказав він.

Президент США додав, що членство в НАТО "ніколи не обговорювалося" і Росія його не прийме.

Проєкт пропозиції щодо змін до угоди, які вимагає Україна, стосується зусиль країни щодо вступу до Європейського Союзу, а не НАТО, пише Bloomberg.