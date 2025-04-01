Трамп верит, что Путин пойдет на соглашение. Пригрозил пошлинами, но вводить их не хочет
Президент США Дональд Трамп верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится прекратить огонь в войне против Украины. Если нет – обещает пошлины, однако признает, что вводить их не имеет желания. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 31 марта, передает Bloomberg.
"Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, что я бы сделал что-нибудь, если бы считал, что он не выполняет свою работу", – сказал Трамп.
Также он обвинил Украину в попытке пересмотреть экономическое соглашение со Штатами.
"Я слышал, что сейчас они говорят: хорошо, я пойду на это соглашение, только если мы вступим в НАТО или что-то подобное", – сказал он.
Президент США добавил, что членство в НАТО "никогда не обсуждалось" и Россия его не примет.
Проект предложения по поводу изменений к соглашению, которые требует Украина, касается усилий страны по вступлению в Европейский Союз, а не НАТО, пишет Bloomberg.
- Трамп не впервые угрожает России новыми экономическими ограничениями, но пока к введению санкций или пошлин это не привело.
- 30 марта он сказал, что был "очень разгневан", когда Путин заявил о якобы нелегитимности Зеленского. Тогда же Трамп анонсировал введение на протяжении месяца вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения о прекращении огня.