Трамп верит, что Путин пойдет на соглашение. Пригрозил пошлинами, но вводить их не хочет

Президент США говорит, что не хотел бы вводить пошлины на российскую нефть, и выразил мнение, что диктатор РФ заключит соглашение

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится прекратить огонь в войне против Украины. Если нет – обещает пошлины, однако признает, что вводить их не имеет желания. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 31 марта, передает Bloomberg.

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"Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, что я бы сделал что-нибудь, если бы считал, что он не выполняет свою работу", – сказал Трамп.

Также он обвинил Украину в попытке пересмотреть экономическое соглашение со Штатами.

"Я слышал, что сейчас они говорят: хорошо, я пойду на это соглашение, только если мы вступим в НАТО или что-то подобное", – сказал он.

Президент США добавил, что членство в НАТО "никогда не обсуждалось" и Россия его не примет.

Проект предложения по поводу изменений к соглашению, которые требует Украина, касается усилий страны по вступлению в Европейский Союз, а не НАТО, пишет Bloomberg.