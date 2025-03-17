Розмова Трампа і Путіна. США введуть санкції проти Росії, якщо буде потрібно – Білий дім

Керолайн Лівітт (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент США Дональд Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з диктатором Володимиром Путіним пройдуть "не так, як він сподівається". Це підтвердила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.

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Журналістка запитала: чи введе Трамп санкції проти РФ, якщо "переговори у вівторок пройдуть не так, як він сподівається".

"Президент уже говорив про це, і, авжеж, він готовий зробити це, якщо буде потрібно. Мені немає чого повідомити [з цього питання], і я б ніколи не стала випереджати президента щодо такого серйозного рішення", – відповіла Лівітт.

Напередодні Трамп анонсував розмову з диктатором, яка має відбутися 18 березня.