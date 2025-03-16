У Трампа озвучили два плани для України: Спочатку припинити вогонь, потім домовлятися

Марко Рубіо (Фото: Офіс президента України)

План США з врегулювання російсько-української війни складається з двох частин: спочатку припинення вогню, після якого мають відбуватися переговори про завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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"План А – припинити вогонь, щоб ми могли перейти до Плану Б, другої фази, яка полягає у тому, аби всі зібралися за столом, можливо, за допомогою човникової дипломатії [через посередника], аби знайти спосіб назавжди покласти край цій війні у такий спосіб, щоб це було довготривало й поважало потреби всіх тощо", – розповів чиновник.

За словами Рубіо, ніхто не каже, що друга частина є легкою, але до неї не можна перейти, поки не буде пройдена перша.

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Держсекретар додав: "Важко домовитися про міцне завершення війни поки вони стріляють один в одного, і тому президент [Трамп] хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що ми зможемо це зробити".

Водночас посадовець визнав, що "це буде непросто само собою".

Після переходу до другої фази йтимуть переговори про "щось більш тривале і постійне", зазначив Рубіо.

"Це буде важко. Це вимагатиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може продовжуватися. Президент чітко дав це зрозуміти, і він робить все можливе, щоб покласти їй край", – підсумував посадовець.