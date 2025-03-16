Росія тягне час і насправді не хоче припинення вогню або миру – президент Фінляндії

Александр Стубб (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія тягне час і насправді не хоче припинення вогню або миру. Його слова передає фінський суспільний мовник Yle.

Стубб вказав, що метою диктатора Володимира Путіна залишається знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Таку заяву політик зробив після відеоконференції "коаліції охочих" на підтримку України, яку організувала Велика Британія.

За словами фінського лідера, під час онлайн-зустрічі був зроблений крок уперед. Стубб зазначив, що зараз формується коаліція однодумців, до якої увійдуть близько 30 держав.