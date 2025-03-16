Захід планує розмістити 10 000 миротворців в Україні – The Sunday Times

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально виклав плани щодо західного миротворчого контингенту чисельністю понад 10 000 осіб під час онлайн-зустрічі "коаліції охочих". Про це заявляє газета The Sunday Times з посиланням на анонімні джерела.

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За даними медіа, у місії також братимуть участь два мінних тральники, передані Україні від Британії у 2024 році, й котрі готові бути відправленими у Чорне море у разі припинення вогню. Вони не можуть зробити це зараз, оскільки Туреччина не пропускає військові кораблі сторін конфлікту, згідно з Конвенцією Монтре.

Високопоставлені співрозмовники з уряду розповіли, що Стармер отримав підтримку "значно більшої кількості" країн, аніж трьох, які спочатку запропонували надати наземні війська, проте основна частина миротворчих сил, імовірно, буде надана Британією та Францією.

"Справи просунулись", – зазначив високопосадовець з уряду, який відмовився надати більш конкретну інформацію про те, які країни і в якому обсязі зроблять внесок до миротворчих сил, оскільки це може "допомогти Росії".

Водночас співрозмовник додав: "Це буде значна сила зі значною кількістю країн, що нададуть війська, і значно ширшою групою [країн], яка зробить внесок в інший спосіб".

Військове джерело розповіло, що чисельність остаточного угрупування миротворців буде "спокійно перевищувати 10 000 осіб". За даними видання, близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку такій місії.

Високопосадовець схарактеризував швидкість, з котрою формуються миротворчі сили, як "безпрецедентну" і заявив, що це свідчить про те, що англо-французькі відносини перебувають на найближчому рівні з моменту спільної військової інтервенції двох країн до Лівії у 2011 році.

15 березня відбулася онлайн-зустріч лідерів країн щодо підтримки України. Стармер повідомив, що близько 25 партнерів погодилися надалі посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити диктатора Путіна сісти за стіл перемовин.

Прем'єр Британії анонсував, що військові керівники низки країн зустрінуться у Британії 20 березня, щоб обговорити питання підтримки майбутньої безпеки України, зокрема, миротворчі сили.