Россия тянет время и на самом деле не хочет прекращения огня или мира – лидер Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия тянет время и на самом деле не хочет прекращения огня или мира. Его слова передает финский общественный вещатель Yle.
Стубб отметил, что целью диктатора Владимира Путина остается уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Такое заявление политик сделал после видеоконференции "коалиции желающих" в поддержку Украины, организованной Великобританией.
По словам финского лидера, во время онлайн-встречи был сделан шаг вперед. Стубб отметил, что сейчас формируется коалиция единомышленников, в которую войдут около 30 государств.
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