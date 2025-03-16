"Трамп говорит, сделка будет через недели". Виткофф анонсировал разговор лидера с Путиным

Стив Виткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Виткофф анонсировал разговор между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN, передает пресс-служба Белого дома.

Журналист спросил Уиткоффа, когда может быть достигнуто соглашение об окончании российско-украинской войны.

"Президент использует временные рамки "недели", и я этого не отрицаю. Я очень надеюсь, что мы увидим здесь некий реальный прогресс", – ответил чиновник.

По его словам, это "чрезвычайно сложная ситуация", и все же США "преодолеют пропасть" между двумя сторонами войны.

"Да, многие вещи, которые еще предстоит обсудить, но я думаю, что на этой неделе два президента проведут действительно хорошую и положительную дискуссию", – отметил он.

В последний раз лидер США и российский диктатор говорили 12 февраля.