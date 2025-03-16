"Так не вчиняють ті, хто хочуть миру". Зеленський про понад 2000 російських ударів за тиждень
Впродовж цього тижня росіяни атакували Україну понад 1020 ударними дронами, майже 1360 керованими авіабомбами та більш ніж 10 ракетами різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зауважив, що за тиждень відбулися сотні обстрілів українських громад та міст у Ченігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.
"Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", – наголосив президент.
На його думку, Україна, Європа, США та "всі у світі, хто хоче миру" разом можуть забезпечити справедливий і довготривалий мир.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 15 березня голова держави заявив, що Росії "буде складно викрутитися" після домовленості України зі США про припинення вогню, а також зазначив, що тепер нехай США змусять Путіна піти на перемир'я.