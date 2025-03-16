Впродовж цього тижня росіяни атакували Україну понад 1020 ударними дронами, майже 1360 керованими авіабомбами та більш ніж 10 ракетами різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зауважив, що за тиждень відбулися сотні обстрілів українських громад та міст у Ченігівській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

"Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", – наголосив президент.

На його думку, Україна, Європа, США та "всі у світі, хто хоче миру" разом можуть забезпечити справедливий і довготривалий мир.