У Кривому Розі зросла кількість постраждалих. Ворог вдарив балістикою по нічному клубу

Троє постраждалих перебувають у лікарні, 64-річний чоловік – у важкому стані

Місце удару в Кривому Розі (Фото: ДСНС)

Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки по Кривому Рогу 14 березня зросла до 14 осіб, серед яких двоє дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він підтвердив, що ворог завдав ударів по місту двома балістичними ракетами. Росіяни влучили у нічний клуб, який розташований у житловому районі із щільною багатоповерховою забудовою. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Усі 14 постраждалих – цивільні особи. Серед них четверо жінок та двоє дітей двох та 15 років. В лікарні перебувають троє постраждалих, один із них у важкому стані – 64-річний чоловік.

Окрім зруйнованого клубу, у Кривому Розі пошкоджено 15 багатоповерхівок, близько 10 приватних будинків, станцію швидкісного трамвая, чотири навчальні заклади, п'ять об'єктів бізнесу, комунікації "Тепломережі", аптеку та автомобілі.

"Інформація ще уточнюється. Триває ліквідація наслідків, задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників, техніку", – зазначив Вілкул.

14 березня Росія завдала подвійного удару по лікарні на Харківщині. Постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги.

Також ворог вдарив по Одеській області ударними дронами, знеструмлено Чорноморськ.