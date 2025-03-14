Через російську атаку знеструмлено Чорноморськ під Одесою

''Шахед'' (Фото: Pacific Press)

Росіяни вчергове масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, місто Чорноморськ повністю знеструмлене унаслідок удару через пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", – зауважив посадовець.

До повномасштабного вторгнення РФ у Чорноморську мешкало понад 57 000 людей.

Ввечері 14 березня росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу.

Згодом число постраждалих зросло до 12, серед них двоє дітей.