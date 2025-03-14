Через російську атаку знеструмлено Чорноморськ під Одесою
Росіяни вчергове масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
За його словами, місто Чорноморськ повністю знеструмлене унаслідок удару через пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", – зауважив посадовець.
До повномасштабного вторгнення РФ у Чорноморську мешкало понад 57 000 людей.
- Ввечері 14 березня росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу.
Згодом число постраждалих зросло до 12, серед них двоє дітей.