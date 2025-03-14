Из-за российской атаки обесточен Черноморск под Одессой
Россияне в очередной раз массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
По его словам, город Черноморск полностью обесточен в результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – отметил чиновник.
До полномасштабного вторжения РФ в Черноморске проживало более 57 000 человек.
- Вечером 14 марта россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали в центр жилого квартала.
Впоследствии число пострадавших выросло до 12, среди них двое детей.