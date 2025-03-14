Из-за российской атаки обесточен Черноморск под Одессой

''Шахед'' (Фото: Pacific Press)

Россияне в очередной раз массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

По его словам, город Черноморск полностью обесточен в результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – отметил чиновник.

До полномасштабного вторжения РФ в Черноморске проживало более 57 000 человек.

Вечером 14 марта россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали в центр жилого квартала.

Впоследствии число пострадавших выросло до 12, среди них двое детей.