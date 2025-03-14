Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: є постраждалі, під ударом житловий квартал

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 14 березня 2025 року (Фото: Telegram Сергія Лисака)

Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо", – написав він.

За попередніми даними, постраждали четверо людей: усі в стані середньої тяжкості, їм надається медична допомога.

ОНОВЛЕНО о 21:30. Наразі відомо про вісьмох поранених – п'ятеро ушпиталені в стані середньої тяжкості, написав Лисак.

За його словами, кількість постраждалих "постійно збільшується".

Приборкано пожежі, які виникли через атаку. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, є руйнування об'єктів бізнесу, понівечено міські комунікації.

Триває обстеження території.

Лисак закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги – є ймовірність повторних виходів.

Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння, а згодом написали про політ швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу.

ОНОВЛЕНО о 22:43. Число постраждалих зросло до 12, серед них двоє дітей – хлопці віком два та 15 років.

Ушпиталено шестеро людей: у них черепно-мозкові травми, забої, різані рани.

Серед понівечених об'єктів у місті – чотири багатоквартирні й стільки же приватних будинків.