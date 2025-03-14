Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: є постраждалі, під ударом житловий квартал

Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: є постраждалі, під ударом житловий кварталоновлено
Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо", – написав він.
За попередніми даними, постраждали четверо людей: усі в стані середньої тяжкості, їм надається медична допомога.
ОНОВЛЕНО о 21:30. Наразі відомо про вісьмох поранених – п'ятеро ушпиталені в стані середньої тяжкості, написав Лисак.
За його словами, кількість постраждалих "постійно збільшується".
Приборкано пожежі, які виникли через атаку. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, є руйнування об'єктів бізнесу, понівечено міські комунікації.
Триває обстеження території.
Лисак закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги – є ймовірність повторних виходів.
Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння, а згодом написали про політ швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу.
ОНОВЛЕНО о 22:43. Число постраждалих зросло до 12, серед них двоє дітей – хлопці віком два та 15 років.
Ушпиталено шестеро людей: у них черепно-мозкові травми, забої, різані рани.
Серед понівечених об'єктів у місті – чотири багатоквартирні й стільки же приватних будинків.
- Увечері 5 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Станом на ніч було відомо про двох загиблих і 28 поранених. Уранці кількість загиблих через російську атаку збільшилася до чотирьох. 9 березня у лікарні помер чоловік, постраждалий від удару.
- Ввечері 13 березня загарбники атакували Харків "шахедами" – постраждали семеро людей
- У ніч проти 14 березня РФ знову била по Україні безпілотниками, але вже значно меншою кількістю – 27 проти, наприклад, 117 у ніч проти 13 березня.