Росіяни атакували Харків "шахедами" – семеро постраждалих, зокрема чотири дитини
Ввечері 13 березня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе типу Shahed – постраждали семеро людей, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
За даними медиків, семеро осіб отримали гостру реакцію на стрес: чотири дитини, дві жінки та чоловік.
В Основ'янському районі через падіння дрона на землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, обійшлося без пожежі.
Через ще одне влучання у тому ж районі зайнялася пожежа у нежитловій споруді.
У Немишлянському районі сталося падіння уламків на відкритій території.
У Новобаварському районі безпілотник влучив у дерево, обійшлося без постраждалих.
- У ніч проти 12 березня Росія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 133 дронами різних типів, у кількох областях були руйнування.
- У ніч проти 13 березня окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 117 безпілотниками, наслідки є у семи областях.