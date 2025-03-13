Росіяни атакували Харків "шахедами" – семеро постраждалих, зокрема чотири дитини

У людей діагностовано гостру реакцію на стрес. Зафіксовано чотири влучання та падіння уламків в обласному центрі

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Ввечері 13 березня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе типу Shahed – постраждали семеро людей, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За даними медиків, семеро осіб отримали гостру реакцію на стрес: чотири дитини, дві жінки та чоловік.

В Основ'янському районі через падіння дрона на землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, обійшлося без пожежі.

Через ще одне влучання у тому ж районі зайнялася пожежа у нежитловій споруді.

У Немишлянському районі сталося падіння уламків на відкритій території.

У Новобаварському районі безпілотник влучив у дерево, обійшлося без постраждалих.