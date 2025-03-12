Росія атакувала Україну трьома "Іскандерами" та понад 130 дронами

Внаслідок ворожої атаки є руйнування, поранені та загибла

Удар по Кривому Рогу (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Кривий Ріг (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

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Кривий Ріг (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Кривий Ріг (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

З вечора 11 березня та в ніч проти 12 березня Росія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 133 дронами різних типів. В кількох областях є руйнування, повідомили в Повітряних силах України.

Ракети окупанти запустили по Одесі та Кривому Рогу з тимчасово окупованого Криму. "Шахеди" та дрони-імітатори ворог запускав з напрямків російських міст Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауди (Крим).

Станом на 09:30 підтверджено збиття 98 ворожих дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Київська області.

В Дніпрі в наслідок вечірнього удару 11 березня зруйновано інфраструктуру. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що також пошкоджено близько 10 приватних будинків, побиті вікна в дитсадку та школі.

У Кривому Розі через ворожу атаку загинула одна жінка 47 років, ще дев'ять цивільних осіб поранені, повідомив голова міста Олександр Вілкул. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу.

У Києві та області повітряна тривога вночі лунала протягом години, повідомили у КМВА. На підступах до столиці було зафіксовано 12 ворожих БпЛА. 5 з них знищено засобами ППО, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

11 березня РФ ударила з артилерії по Покровському району. Ворог вбив двох дітей, яких евакуювали у 2024-му.

12 березня повідомлялося, що Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах, є руйнування.