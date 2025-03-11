В Дніпрі через атаку БпЛА зруйнована інфраструктура. Під ударом інші регіони
Росія ввечері 11 березня атакувала Дніпро. За попередніми даними, ворог зруйнував інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", – написав він.
Армія Росії атакує область БпЛА, працює протиповітряна оборона. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Дніпрі було чутно понад 20 вибухів.
Подробиць про наслідки атаки наразі немає. Голова ОВА закликав містян перебувати у безпечних місцях.
У Повітряних Силах повідомляють, що ворожі дрони атакують також Вінницьку, Одеську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області.
ОНОВЛЕНО о 23:05. Інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру не підтвердилася, зазначив Лисак.
- 7 березня росіяни вдарили по Добропіллю. Відомо про чотирьох загиблих, 18 осіб поранені.
- Того ж дня окупанти масовано вдарили дронами по Одесі. В місті почалися аварійні відключення світла.