В Дніпрі через атаку БпЛА зруйнована інфраструктура. Під ударом інші регіони

У Повітряних Силах повідомили, що ворог масовано атакує дронами

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія ввечері 11 березня атакувала Дніпро. За попередніми даними, ворог зруйнував інфраструктуру, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", – написав він.

Армія Росії атакує область БпЛА, працює протиповітряна оборона. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в Дніпрі було чутно понад 20 вибухів.

Подробиць про наслідки атаки наразі немає. Голова ОВА закликав містян перебувати у безпечних місцях.

У Повітряних Силах повідомляють, що ворожі дрони атакують також Вінницьку, Одеську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області.

ОНОВЛЕНО о 23:05. Інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру не підтвердилася, зазначив Лисак.

7 березня росіяни вдарили по Добропіллю. Відомо про чотирьох загиблих, 18 осіб поранені.

Того ж дня окупанти масовано вдарили дронами по Одесі. В місті почалися аварійні відключення світла.