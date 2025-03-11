В Одесі значно забруднилось повітря. Вночі місто атакували російські безпілотники

Наслідки атаки російських БпЛА на Одесу в ніч проти 11 березня

Одеситів попередили про потрапляння в повітря значної кількості речовин-забруднювачів та продуктів горіння після п'яти пожеж, які стались за минулу добу. Одеська міська рада не уточнила, що спричинило пожежі, проте вночі місто було під атакою російських безпілотників.

Місцеві спеціалісти проводять моніторинг стану повітря, про його результати обіцяють повідомити додатково.

Але до поліпшення ситуації одеситам рекомендують:

→ За можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

→ Тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

→ Підтримувати водний баланс і пити багато води.

→ Використовувати маску або респіратор.

→ Використовувати очисники повітря.

→ Робити вологе прибирання приміщень.

Стан повітря та радіаційний фон закликають відстежувати на ресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

ДСНС Одещини повідомляла, що внаслідок російської атаки в ніч проти 11 березня в Одесі горіли склад дитячих іграшок, резервуари з пальним і житловий будинок.



Також мер Одеси Геннадій Труханов писав, що в різних частинах міста було пошкоджено господарські та складські приміщення загальною площею понад 2780 квадратних метрів.

За даними SaveEcoBot, станом на 11:00, на більшості станцій моніторингу в Одесі фіксувалось перевищення рівня забруднення повітря (нормою вважається позначка до 50)

Мапа: SaveEcoBot

Ввечері 4 березня Росія вдарила по Україні дронами. Внаслідок цього в Одесі зникли вода і світло.

7 березня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

У ніч проти 8 березня росіяни завдали масованого дронового удару по Одесі, через це у місті спалахнули пожежі.