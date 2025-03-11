В Одессе значительно загрязнился воздух. Ночью город атаковали российские беспилотники

Последствия атаки российских БпЛА на Одессу в ночь на 11 марта

Одесситов предупредили о попадании в воздух значительного количества загрязняющих веществ и продуктов горения после пяти пожаров, которые произошли за минувшие сутки. Одесский городской совет не уточнил, что повлекло за собой пожары, однако ночью город был под атакой российских беспилотников.

Местные специалисты проводят мониторинг состояния воздуха, о его результатах обещают сообщить дополнительно.

Но до улучшения ситуации одесситам рекомендуют:

→ По возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.

→ Держать окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

→ Поддерживать водный баланс и пить много воды.

→ Использовать маску или респиратор.

→ Использовать воздухоочистители.

→ Делать влажную уборку помещений.

Состояние воздуха и радиационный фон призывают отслеживать на ресурсе Министерства защиты окружающей среды "Экоугроза".

ГСЧС Одесской области сообщала, что в результате российской атаки в ночь на 11 марта в Одессе горели склад детских игрушек, резервуары с горючим и жилой дом.



Также мэр Одессы Геннадий Труханов писал, что в разных частях города были повреждены хозяйственные и складские помещения общей площадью более 2780 квадратных метров.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 11:00, на большинстве станций мониторинга в Одессе фиксировалось превышение уровня загрязнения воздуха (нормой считается отметка до 50)

Карта: SaveEcoBot

Вечером 4 марта Россия ударила по Украине дронами. В результате этого в Одессе исчезли вода и свет.

7 марта россияне массированно атаковали Одессу дронами. Враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В ночь на 8 марта россияне нанесли массированный дроновый удар по Одессе, из-за этого в городе вспыхнули пожары.