Россия массированно атаковала Одессу дронами: били по гражданской и энергоинфраструктуре.
Россияне снова нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
Из-за атаки повреждения и разрушения.
В результате падения обломков загорелось промышленное здание и автозаправочная станция.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских атак, уточняется информация о пострадавших, отметил Кипер.
- В ночь на пятницу, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БПЛА.
- Известны последствия в Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях. Под прицелом находились, в частности, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
- На фоне атаки президент Зеленский вновь заявил, что первыми шагами по установлению реального мира в Украине должно быть принуждение России к прекращению атак, в том числе с воздуха.