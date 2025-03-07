Россия массированно атаковала Одессу дронами: били по гражданской и энергоинфраструктуре.
Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россияне снова нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

Из-за атаки повреждения и разрушения.

В результате падения обломков загорелось промышленное здание и автозаправочная станция.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских атак, уточняется информация о пострадавших, отметил Кипер.

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