Росіяни масовано атакували Одесу дронами: били по цивільній та енергетичній інфраструктурі
Росіяни знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
Через атаку є пошкодження та руйнування.
Унаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та автозаправна станція.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак, уточнюється інформація щодо постраждалих, зазначив Кіпер.
- У ніч проти п’ятниці, 7 березня, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА.
- Відомо про наслідки у Тернопільській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях. Під прицілом були, зокрема, об’єкти енергетичної й газової інфраструктури.
- На тлі атаки президент Зеленський знову заявив, що першими кроками для встановлення реального миру в Україні має бути примус Росії до припинення атак, зокрема з повітря.