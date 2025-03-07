Росіяни масовано атакували Одесу дронами: били по цивільній та енергетичній інфраструктурі

Унаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та автозаправна станція

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Росіяни знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Через атаку є пошкодження та руйнування.

Унаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та автозаправна станція.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських атак, уточнюється інформація щодо постраждалих, зазначив Кіпер.