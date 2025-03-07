Зеленський знову запропонував "тишу" на морі та в небі на тлі масованої російської атаки

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Першими кроками для встановлення реального миру в Україні має бути примус Росії до припинення атак, зокрема з повітря. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну масовану атаку Росії.

"Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб", – зазначив глава держави.

Крім цього Зеленський запропонував "тишу на морі". Він вважає це реальною гарантією нормального судноплавства.

Крім цього, президент розповів про деталі нічної атаки. За його словами, російська армія здійснила чергову атаку проти української енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – в Одеській, Полтавській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже 200 дронів.

"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи", – додав президент.

Він розповів, що є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком, унаслідок чого постраждали люди.

Також Зеленський зазначив, що для захисту українського неба були залучені літаки F-16 і надані Францією Mirage 2000. Зокрема, французькі літаки успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет.

4 березня Зеленський заявив, що першим етапом для закінчення війни можуть стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та на морі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Україна готова на це піти, якщо Росія зробить ті самі кроки.

3 березня 2025 року Макрон заявив, що Франція та Велика Британія пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць між Росією та Україною. За його словами, йдеться про зупинення атак із повітря та моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Водночас у Лондоні заявили, що є декілька пропозицій стосовно припинення вогню.

6 березня Зеленський назвав часткове перемир'я у повітрі та на воді можливими першочерговими кроками до закінчення війни.