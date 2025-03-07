Зеленский снова предложил "тишину" на море и в небе на фоне массированной российской атаки

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Первыми шагами для установления реального мира в Украине должно быть принуждение России к прекращению атак, в том числе с воздуха. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, комментируя ночную массированную атаку России.

"Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишину в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб", – отметил глава государства.

Помимо этого, Зеленский предложил "тишину на море". Он считает это реальной гарантией нормального судоходства.

Кроме того, президент рассказал о деталях ночной атаки. По его словам, российская армия совершила очередную атаку против украинской энергетики. Под ударом были разные объекты в нескольких регионах – в Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях.

В общей сложности россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти 200 дронов.

"Все это – против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас везде, где нужно, ведутся ремонтные и восстановительные работы", – добавил президент.

Он рассказал, что есть повреждения и обычных жилых построек. В Харькове российская ракета попала рядом с домом, в результате чего пострадали люди.

Также Зеленский отметил, что для защиты украинского неба были привлечены самолеты F-16 и предоставленные Францией Mirage 2000. В частности, французские самолеты успешно отработали против российских крылатых ракет.

4 марта Зеленский заявил, что первым этапом для окончания войны могут стать освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Украина готова на это пойти, если Россия сделает те же шаги.

3 марта 2025 года Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие сроком на один месяц между Россией и Украиной. По его словам, речь идет о приостановлении атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.

В Лондоне заявили, что есть несколько предложений по прекращению огня.

6 марта Зеленский назвал частичное перемирие в воздухе и на воде возможными первоочередными шагами к окончанию войны.