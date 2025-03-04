Росія вдарила дронами. В Одесі зникли вода і світло, в Харкові постраждало підприємство
Пізно ввечері 4 березня Росія атакувала Україну. В Одесі ворог ударив по критичній інфраструктурі, в Харкові пошкоджене цивільне підприємство.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 20:43 через загрозу застосування дронів. Унаслідок удару по критичній інфраструктурі частина міста залишилася без світла, води та тепла.
На місцях працюють екстрені служби, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що в передмісті Одеси уламки збитих російських дронів пошкодили приватні будинки, є займання, на місці працюють пожежники.
"Також під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомив він.
У Харкові ворог поцілив по цивільному підприємству у Немишлянському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки, а вибуховою хвилею пошкоджено два тролейбуси.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У Київській області в Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також виникла пожежа на одному з підприємств.
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