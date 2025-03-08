В Одессе вспыхнули пожары из-за российской дроновой атаки: ГСЧС показала фото последствий

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

Последствия атаки (Фото: ГСЧС

В ночь на 8 марта оккупанты нанесли массированный дроновый удар по Одессе, в результате чего возникли пожары. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным спасателей, горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, а также четырехэтажное промышленное здание.

Кроме того, пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пожары ликвидировали спасатели, Национальная гвардия Украины, подразделения горсовета и добровольцы.

Труханов уточнил, что целями удара была энергетическая и гражданская инфраструктура. По его словам, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

"Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала", – подтвердил мэр города.

С ночи коммунальные службы убирали проезжую часть, чтобы утром на маршруты вышел общественный транспорт. Утром на ликвидацию последствий выедет спецтехника. При необходимости будет развернут оперативный штаб, где можно будет подать документы на денежную компенсацию и помощь из городского бюджета.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС