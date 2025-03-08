В Одесі спалахнули пожежі через російську дронову атаку: ДСНС показала фото наслідків
У ніч проти 8 березня окупанти завдали масованого дронового удару по Одесі, унаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та мер Одеси Геннадій Труханов.
За даними рятувальників, горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, а також чотириповерхова промислова будівля.
Крім цього, постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Пожежі ліквідовували рятувальники, Національна гвардія України, підрозділи міськради та добровольці.
Труханов уточнив, що цілями удару була енергетична та цивільна інфраструктура. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.
"З'ясовуємо масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – підтвердив мер міста.
Від ночі комунальні служби прибирали проїжджу частину, щоб вранці на маршрути вийшов громадський транспорт. Зранку на ліквідацію наслідків також виїде спецтехніка. За необхідності буде розгорнуто оперативний штаб, де можна буде подати документи на грошову державну компенсацію та допомогу з міського бюджету.
- У ніч проти 7 березня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА.
- Відомо про наслідки у Тернопільській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях. Під прицілом були, зокрема, об’єкти енергетичної й газової інфраструктури.
- На тлі атаки президент Зеленський знову заявив, що першими кроками для встановлення реального миру в Україні має бути примус Росії до припинення атак, зокрема з повітря.