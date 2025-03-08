В Одесі спалахнули пожежі через російську дронову атаку: ДСНС показала фото наслідків

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає

Наслідки атаки (Фото: ДСНС

У ніч проти 8 березня окупанти завдали масованого дронового удару по Одесі, унаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та мер Одеси Геннадій Труханов.

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За даними рятувальників, горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, а також чотириповерхова промислова будівля.

Крім цього, постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Пожежі ліквідовували рятувальники, Національна гвардія України, підрозділи міськради та добровольці.

Труханов уточнив, що цілями удару була енергетична та цивільна інфраструктура. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

"З'ясовуємо масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – підтвердив мер міста.

Від ночі комунальні служби прибирали проїжджу частину, щоб вранці на маршрути вийшов громадський транспорт. Зранку на ліквідацію наслідків також виїде спецтехніка. За необхідності буде розгорнуто оперативний штаб, де можна буде подати документи на грошову державну компенсацію та допомогу з міського бюджету.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС