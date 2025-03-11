В Днепре из-за атаки БПЛА разрушена инфраструктура. Под ударом другие регионы
Россия вечером 11 марта атаковала Днепр. По предварительным данным, враг разрушил инфраструктуру, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Армия России атакует область БпЛА, работает противовоздушная оборона. Местные Telegram-каналы сообщают, что в Днепре было слышно более 20 взрывов.
Подробностей о последствиях атаки пока нет. Глава ОВА призвал горожан находиться в безопасных местах.
В Воздушных Силах сообщают, что также вражеские дроны атакуют также Винницкую, Одесскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.
- 7 марта россияне ударили по Доброполью. Известно о четырех погибших, 18 человек ранены.
- В тот же день кафиры массированно ударили дронами по Одессе. В городе начались аварийные отключения света.