В Днепре из-за атаки БПЛА разрушена инфраструктура. Под ударом другие регионы

В Воздушных Силах сообщили, что враг массированно атакует дронами

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россия вечером 11 марта атаковала Днепр. По предварительным данным, враг разрушил инфраструктуру, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Армия России атакует область БпЛА, работает противовоздушная оборона. Местные Telegram-каналы сообщают, что в Днепре было слышно более 20 взрывов.

Подробностей о последствиях атаки пока нет. Глава ОВА призвал горожан находиться в безопасных местах.

В Воздушных Силах сообщают, что также вражеские дроны атакуют также Винницкую, Одесскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

7 марта россияне ударили по Доброполью. Известно о четырех погибших, 18 человек ранены.

В тот же день кафиры массированно ударили дронами по Одессе. В городе начались аварийные отключения света.