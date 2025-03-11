В Днепре из-за атаки БПЛА разрушена инфраструктура. Под ударом другие регионы
Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россия вечером 11 марта атаковала Днепр. По предварительным данным, враг разрушил инфраструктуру, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Армия России атакует область БпЛА, работает противовоздушная оборона. Местные Telegram-каналы сообщают, что в Днепре было слышно более 20 взрывов.

Подробностей о последствиях атаки пока нет. Глава ОВА призвал горожан находиться в безопасных местах.

В Воздушных Силах сообщают, что также вражеские дроны атакуют также Винницкую, Одесскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

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