Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах: є руйнування – фото
Росія ввечері 11 березня та в ніч проти 12 березня запускала безпілотники по Україні. Наслідки фіксували у Дніпрі, Харкові та Сумах. Про них повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, мер Харкова Ігор Терехов та Сумська міська рада.
У Дніпрі атака ворожих безпілотників спричинила руйнування інфраструктури, спалахнув відповідний об'єкт. Також було пошкоджено два будинки.
О 23:46 стало відомо, що атака спричинила кілька пожеж. Одна з них сталась у гаражі, де загорівся легковик.
Також зайнялися інфраструктурні об'єкти, частково зруйновано двоповерховий будинок.
О 00:02 Лисак уточнив, що пошкоджено близько 10 приватних будинків та два заклади освіти – у дитсадку та школі побило вікна.
О 00:58 Терехов повідомив про удар "шахеда" по Шевченківському району Харкова. О 01:13 він написав про влучання між будинками.
Внаслідок цього пошкоджено декілька будинків і постраждала людина – вона отримала гостру реакцію на стрес.
У Сумах російський безпілотник влучив у складські приміщення. Через це виникла пожежа.
- У ніч проти 9 березня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. Внаслідок цього постраждали п'ять областей та місто.
- У ніч проти 10 березня росіяни запустили по Україні понад 170 дронів. Через це були наслідки в трьох областях.
- У ніч проти 11 березня Україна збила балістичну ракету та майже 80 дронів, які запустив ворог.