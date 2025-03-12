Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах: є руйнування – фото

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро 11 березня (Фото: Сергій Лисак)

Росія ввечері 11 березня та в ніч проти 12 березня запускала безпілотники по Україні. Наслідки фіксували у Дніпрі, Харкові та Сумах. Про них повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, мер Харкова Ігор Терехов та Сумська міська рада.

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У Дніпрі атака ворожих безпілотників спричинила руйнування інфраструктури, спалахнув відповідний об'єкт. Також було пошкоджено два будинки.

О 23:46 стало відомо, що атака спричинила кілька пожеж. Одна з них сталась у гаражі, де загорівся легковик.

Також зайнялися інфраструктурні об'єкти, частково зруйновано двоповерховий будинок.

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро 11 березня (Фото: Сергій Лисак)

О 00:02 Лисак уточнив, що пошкоджено близько 10 приватних будинків та два заклади освіти – у дитсадку та школі побило вікна.





О 00:58 Терехов повідомив про удар "шахеда" по Шевченківському району Харкова. О 01:13 він написав про влучання між будинками.

Внаслідок цього пошкоджено декілька будинків і постраждала людина – вона отримала гостру реакцію на стрес.

У Сумах російський безпілотник влучив у складські приміщення. Через це виникла пожежа.

Наслідки атаки БпЛА на Суми в ніч на 12 березня