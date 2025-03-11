Україна збила балістичну ракету та майже 80 дронів росіян: є наслідки у п'яти областях

Внаслідок російської атаки у ніч проти 11 березня постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 11 березня російські окупаційні війська атакували Україну 126 ударними безпілотниками та імітаторами, а також балістичною ракетою. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 79 дронів та ракету, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, Росія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М" із району Таганрога, 126 "шахедами" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Іскандер-М" та 79 "шахедів" було збито у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання російського "шахеда" по складському приміщенні в Ізюмському районі: пошкоджено поруч будівлю складу, три трактори, сіялку, комбайн, вантажний автомобіль, два легкових автомобілі. Постраждав 61-річний чоловік.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що унаслідок ворожої атаки на обласний центр сталося загоряння приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним.

У Бориспільському районі Київської області уламками збитих ворожих дронів пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі, повідомили в ОВА. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей. В Одесі унаслідок дронової атаки зайнялися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Через удар окупантів по Добропіллю Донецької області загинули 11 людей, 50 поранено. Цей комбінований удар був одним із найбільш жорстоких і спеціально прорахованих, щоб завдати максимальної шкоди, зауважив президент Зеленський.

У ніч проти 10 березня Росія атакувала Україну 176 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 130 БпЛА, у трьох регіонах є наслідки ворожої атаки.