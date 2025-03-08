Росіяни вночі атакували ракетами та 145 БпЛА: як відпрацювала ППО

Наслідки атаки в Богодухові (Фото: ДСНС)

У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 7 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської області. Також окупанти запустили 145 БпЛА з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" та 79 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Полтавська, Сумська, Одеська та Харківська області.

У Добропіллі Донецької області через комбіновану атаку РФ загинули 11 людей. Ще понад три десятки отримали поранення.

В Одесі унаслідок дронової атаки здійнялися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Богодухові Харківської області російські безпілотники атакували цивільне підприємство. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа на площі 2000 квадратних метрів.

За попередніми даними, загинули три людини, ще семеро постраждали.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під атаку потрапив мʼясокомбінат. Окупанти вдарили по підприємству близько 01:40 чотирма "шахедами". Він додав, що всі загиблі – чоловіки.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, вночі окупанти атакували місто Охтирка. В результаті двох влучань БпЛА по одній зі шкіл пошкоджені приміщення навчального закладу, будівля басейну, гаражу, а також шкільний автобус. Загиблих та травмованих немає.

Полтавська ОВА повідомила про удар БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури. На місці події працювали рятувальники. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає.