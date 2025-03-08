Россияне ночью атаковали ракетами и 145 БпЛА: как отработала ПВО

Последствия атаки в Богодухове (Фото: ГСЧС)

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 7 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области. Также оккупанты запустили 145 БпЛА из направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание крылатой ракеты "Искандер-К" и 79 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Сумская, Одесская и Харьковская области.

В Доброполье Донецкой области из-за комбинированной атаки РФ погибли 11 человек. Еще более трех десятков получили ранения.

В Одессе в результате дроновой атаки начались пожары. Обошлось без пострадавших.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Богодухове Харьковской области российские беспилотники атаковали гражданское предприятие. Разрушены производственные цеха, произошел масштабный пожар на площади 2000 квадратных метров.

По предварительным данным, погибли три человека, еще семеро пострадали.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что под атаку попал мясокомбинат. Оккупанты ударили по предприятию около 01:40 четырьмя "шахедами". Он добавил, что все погибшие – мужчины.

Как сообщила Сумская областная военная администрация, ночью оккупанты атаковали город Ахтырка. В результате двух попаданий БпЛА по одной из школ повреждены помещения учебного заведения, здание бассейна, гаража, а также школьный автобус. Погибших и травмированных нет.

Полтавская ОВА сообщила об ударе БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.