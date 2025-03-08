Россияне убили в Доброполье 11 человек, повторно ударили по спасателям – фото

Еще около 30 человек получили ранения, уточнили в ГСЧС

Последствия удара (Фото: ГСЧС)

Число погибших из-за российского удара по Доброполью Донецкой области возросло до 11 человек. Во время ликвидации последствий оккупанты нанесли повторный удар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вечером в пятницу, 7 марта, россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения.

Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "шахедом"), повредив пожарную машину.

Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС