Россияне убили в Доброполье 11 человек, повторно ударили по спасателям – фото
Число погибших из-за российского удара по Доброполью Донецкой области возросло до 11 человек. Во время ликвидации последствий оккупанты нанесли повторный удар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вечером в пятницу, 7 марта, россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения.
Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.
Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "шахедом"), повредив пожарную машину.
Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 квадратных метров.
- В ночь на 7 марта в Славянске Донецкой области из-за российской бомбардировки пострадали семь человек, в том числе двое детей.
- Также захватчики массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БПЛА.
- В ночь на 8 марта россияне били по Одессе дронами. В городе возникли пожары.