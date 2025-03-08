Росіяни вбили у Добропіллі 11 людей, повторно вдарили по рятувальниках – фото

Росіяни вбили у Добропіллі 11 людей, повторно вдарили по рятувальниках – фотодоповнено
Кількість загиблих через російський удар по Добропіллю Донецької області зросла до 11 людей. Під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Увечері в п’ятницю, 7 березня, росіяни завдали удару по центру Добропілля. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.
Пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.
Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "шахедом"), пошкодивши пожежну машину.
Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 квадратних метрів.
ДОПОВНЕНО О 08:04. Національна поліція уточнила, що серед поранених – п’ять дітей.
За попередніми даними, росіяни атакували комбіновано ракетою "Іскандер-М", реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2".
Зруйновано та пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, торговий центр, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.
Понад 10 годин на місцях влучань працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та евакуація людей.
- У ніч проти 7 березня у Слов'янську на Донеччині через російське бомбардування постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.
- Також загарбники масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА.
- У ніч проти 8 березня росіяни били по Одесі дронами. У місті виникли пожежі.