У ніч проти 7 березня у Слов'янську на Донеччині через російське бомбардування постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомили начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та поліція Донеччини.

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Поранення отримали дві дівчинки трьох і чотирьох років.

За інформацією поліції, росіяни скинули на місто бомбу ФАБ-250, але Лях повідомляв про влучання керованих авіабомб (у множині).

На місці влучання – вулиці Тополиній – пошкоджено 28 будинків і п'ять автівок.

24 лютого Росія скинула на Слов'янськ керовані авіабомби. Внаслідок цього загинула людина і ще двоє постраждали.

25 лютого росіяни завдали ударів по Краматорську. Через це загинула людина і ще 16 отримали поранення.