З вечора 23 лютого і в ніч проти 24-е Росія знову атакувала Україну великою кількістю ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Цього разу РФ запустила 185 БпЛА. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.