Росіяни вдарили по Слов'янську – загинула людина, двоє постраждалих, є пошкодження
Росіяни обстріляли Слов'янськ у Донецькій області – загинула жінка, двоє осіб постраждали. Про це повідомила Національна поліція.
За даними слідства, удар по житловому сектору стався близько 15:50 – попередньо, загарбники атакували двома модифікованими авіабомбами "УМПБ Д-30 СН".
З-під руїн торгівельного закладу дістали тіло 36-річної жінки, ще двоє громадян отримали травми.
Були пошкоджені щонайменше 14 приватних будинків, магазини, аптека, освітній заклад, релігійна споруда, нежитлові приміщення та п'ять машин.
На місцях ударів працювали слідчо-оперативна група, парамедики, вибухотехніки, патрульна поліція та рятувальники.
З вечора 23 лютого і в ніч проти 24-е Росія знову атакувала Україну великою кількістю ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Цього разу РФ запустила 185 БпЛА. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.
- Станом на ранок було підтверджено збиття 113 безпілотників, ще 71 – локаційно втрачений (без негативних наслідків).