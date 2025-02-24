Росія запустила 185 безпілотників: є наслідки в різних частинах України

"Шахед" (Ілюстративне фото: Pacific Press)

З вечора 23 лютого і в ніч проти 24-е Росія знову атакувала Україну великою кількістю ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Цього разу РФ запустила 185 БпЛА. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 113 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Зокрема, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вночі в області працювали сили ППО і збили чотири БпЛА. Однак через ворожу атаку у Дніпровському районі пошкоджено два приватні будинки і дві господарські споруди.

Мер Києва Віталій Кличко пізно ввечері 23 лютого повідомляв, що у Деснянському районі на відкритій території впали уламки БпЛА. Минулося без постраждалих.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що вночі над областю збили два "шахеда". Однак внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад, вікна, двері, дах житлового будинку та автомобіль. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна ще в п’яти будинках. Постраждалих немає.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер пише, що у передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

Минулої ночі, проти 23 лютого, Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – було 267 дронів.

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