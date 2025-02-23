Росія запустила по Україні 267 дронів та ракети. Збити вдалося більшість БпЛА

Три ворожі дрони полетіли до Білорусі, а ще один – до Росії

Наслідки нічної атаки (Фото: ДСНС)

Росія в ніч проти 23 лютого атакувала Україну 267 ударними дронами різних типів та трьома ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 138 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах України.

Ворог запускав БпЛА з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму. Ракетами росіяни також били з Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 138 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Три з них полетіли у напрямку Білорусі, а один – у напрямку Росії.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Запорізька та Київська області.

ДОПОВНЕНО О 08:54. За даними голови обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака, у Кривому Розі внаслідок ворожого удару 22 лютого збільшилася кількість постраждалих до п'яти осіб.

Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей, одна з пацієнток у тяжкому стані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок нічної ворожої атаки постраждала 53-річна жінка, повідомили у ДСНС.

Також сталася пожежа двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м та спалахнув вантажний автомобіль. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки.

На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрин повідомив, що в регіоні вночі було збито дев'ять "шахедів".

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрину магазину.

Інформація про постраждалих не надходила. Наразі з'ясовуються місця падіння уламків дронів.

22 лютого Росія атакувала Україну 162 дронами, у кількох регіонах були влучення.

23 лютого у Києві внаслідок ворожої атаки в кількох районах впали уламки дронів, виникли пожежі.