Росія атакувала Україну 162 дронами, в кількох регіонах є влучання

Ще 75 БпЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомили у ПСУ

Наслідки атаки на Київську область (Фото: ДСНС)

Росія в ніч проти 22 лютого атакувала Україну 162 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 82 ворожі БпЛА, в кількох регіонах є наслідки, повідомили у Повітряних силах України.

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Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 82 дронів різних типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ще 75 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому є влучання дрона в одне з підприємств. Обійшлося без жертв, на місці працюють відповідні служби.

У Кам'янському районі Дніпропетровської області через нічну атаку сталася пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. В регіоні ППО знищила п'ять ворожих дронів.

Також Росія атакувала дронами Київ та область. У столиці та області сталися пожежі, є загиблий.

19 лютого Росія вдруге атакувала дронами Одеську область. Повідомлялося, що є постраждалий та пошкодження.

У ніч проти 20 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши до 14 ракет і 161 ударний дрон.