Росія атакувала дронами Київ та область: сталися пожежі, є загиблий

У Київській області також пошкоджено навчальний заклад та багатоповерхівку

Результат атаки на Київщину (Фото: Нацполіція)

Ввечері 21 лютого Росія атакувала дронами Київ та область. У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа, є руйнування, повідомив мер Віталій Кличко.

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Повітряна тривога була оголошена в столиці о 21:38, а відбій дали о 01:14. В цей час над містом працювала протиповітряна оборона.

Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, уламки збитого дрона впали на відкриту територію приватної садиби. Через це загорілися дерева на площі 3 кв. м, а вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будинку навпроти.

На місці працювали екстрені служби, які ліквідували займання. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Ворожої атаки дронів також зазнала Київська область, повідомив виконувач обов'язків голови обласної адміністрації Микола Калашник. Внаслідок цього у Бориспільському районі на залізничному переїзді ще до прибуття медиків загинув 60-річний чоловік.

Також сталася пожежа складського приміщення, станом на 0:20 її ліквідація ще тривала. Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

У Нацполіції додали, що пошкоджень також зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції. За фактом обстрілу вже розпочате кримінальне провадження.

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20 лютого Росія запустила по Україні понад 160 дронів та ракети, фіксувалися наслідки в п'яти регіонах.