Россия атаковала Украину 162 дронами, в нескольких регионах есть попадания

Еще 75 БпЛА были локационно потеряны без негативных последствий, сообщили в ВСУ

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС)

Россия в ночь на 22 февраля атаковала Украину 162 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 82 вражеских БпЛА, в нескольких регионах есть последствия, сообщили в Воздушных силах Украины.

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Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из направлений городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 82 дронов разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Еще 75 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что в Кропивницком есть попадание дрона в одно из предприятий. Обошлось без жертв, на месте работают соответствующие службы.

В Каменском районе Днепропетровской области из-за ночной атаки произошел пожар, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. В регионе ПВО уничтожило пять вражеских дронов.

Также Россия атаковала дронами Киев и область. В столице и области произошли пожары, есть погибший.

19 февраля Россия повторно атаковала дронами Одесскую область. Сообщалось, что есть пострадавший и повреждения.

В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив 14 ракет и 161 ударный дрон.