Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото

Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)

Удень у вівторок, 25 лютого, росіяни завдали ударів по Краматорську, вбивши та поранивши людей. Про це повідомили Національна поліція та Донецька обласна військова адміністрація.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Близько 14:20 росіяни вдарили по приватному сектору міста. Унаслідок атаки загинула одна людина. Ще 14 людей отримали поранення. Серед травмованих четверо дітей.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Наразі триває рятувальна операція.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що всі обставини обстрілу, точну кількість постраждалих і руйнувань встановлюють спеціальні служби.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

22 лютого 2025 року Росія завдала сім авіаударів по Костянтинівці у Донецькій області.

24 лютого росіяни обстріляли Слов'янськ – загинула жінка, двоє осіб постраждали.