Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)

Удень у вівторок, 25 лютого, росіяни завдали ударів по Краматорську, вбивши та поранивши людей. Про це повідомили Національна поліція та Донецька обласна військова адміністрація.

Близько 14:20 росіяни вдарили по приватному сектору міста. Унаслідок атаки загинула одна людина. Ще 14 людей отримали поранення. Серед травмованих четверо дітей.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Наразі триває рятувальна операція.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що всі обставини обстрілу, точну кількість постраждалих і руйнувань встановлюють спеціальні служби.

Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Краматорська міська рада
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Краматорська міська рада
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Краматорська міська рада
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Краматорську: є загиблий та 14 поранених, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
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