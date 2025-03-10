Росія атакувала Україну понад 170 дронами, є наслідки в трьох областях – фото

В жодній з областей не зафіксована інформація про постраждалих мешканців

Пошкодження через атаку дронів (Фото: Полтавська ОВА)

У ніч проти 10 березня Росія атакувала Україну 176 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 130 БпЛА, однак в трьох регіонах є наслідки ворожої атаки, повідомили в Повітряних силах України.

Окупанти атакували "шахедами" та дронами-імітаторами з напрямків російських міст Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків, зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Київська та Полтавська області.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, внаслідок ворожої атаки постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Однак в Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку та загорівся трав'яний настил. Пожежа ліквідована. У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку, а у Фастівському районі ліквідовано загоряння трав'яного настилу.

У Харківській області ввечері 9 березня в Ізюмському районі два "шахеди" влучили та пошкодили будівлю забійного цеху птахокомплексу та холодильні установки. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі внаслідок влучання двох "шахедів" на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, шість тракторів, фуру та горіли конструктивні елементи ангара. Постраждалих немає.

У Полтавській області збитий дрон пошкодив три житлові будинки, господарчу споруду, легковий автомобіль та сільськогосподарську техніку. Також пошкоджена побутова лінія електропередач, наразі встановлюється кількість відключених абонентів. Ніхто з мешканців області не постраждав, повідомили в ОВА.

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА