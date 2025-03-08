Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області

Фото: Telegram Івана Федорова

Ввечері 8 березня російські окупанти атакували Запоріжжя та область – під ударом опинилася критична інфраструктура, написав голова обладміністрації Іван Федоров.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", – зазначив він.

Згодом Федоров опублікував фото ліквідації наслідків російських ударів.

Через влучання в об'єкт критичної інфраструктури виникла потреба обмежити споживання газу. Запоріжгаз попросив жителів обласного центру, за можливості, дотриматися цього.

"Атака триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – наголосив голова ОВА.

Фото: Telegram Івана Федорова

Фото: Telegram Івана Федорова

Спочатку, о 21:25, стало відомо про удари по Запоріжжю та області – через російський обстріл виникла пожежа.

Згодом у Запоріжжі пролунало до 10 вибухів.

Про постраждалих не повідомлялося.