Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области
Вечером 8 марта российские оккупанты атаковали Запорожье и область – под ударом оказалась критическая инфраструктура, написал глава обладминистрации Иван Федоров.
"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", – отметил он.
Впоследствии Фёдоров опубликовал фото ликвидации последствий российских ударов.
Из-за попадания в объект критической инфраструктуры возникла необходимость ограничить потребление газа. Запорожгаз попросил жителей областного центра, по возможности, соблюдать это.
"Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – подчеркнул глава ОВА.
Сначала, в 21:25, стало известно об ударах по Запорожью и области – из-за российских обстрелов возник пожар.
Впоследствии в Запорожье раздалось до 10 взрывов.
О пострадавших не сообщалось.
- В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей. В Одессе в результате дроновой атаки загорелись пожары. Обошлось без пострадавших.
- Из-за удара оккупантов по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены. Этот комбинированный удар был одним из самых жестоких и специально просчитанных, чтобы нанести максимальный ущерб, отметил президент Зеленский.
- Россияне нанесли удары по Покровску и Константиновке Донецкой области – погиб человек, 10 человек пострадали.