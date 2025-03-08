Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области

Фото: Telegram Ивана Федорова

Вечером 8 марта российские оккупанты атаковали Запорожье и область – под ударом оказалась критическая инфраструктура, написал глава обладминистрации Иван Федоров.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", – отметил он.

Впоследствии Фёдоров опубликовал фото ликвидации последствий российских ударов.

Из-за попадания в объект критической инфраструктуры возникла необходимость ограничить потребление газа. Запорожгаз попросил жителей областного центра, по возможности, соблюдать это.

"Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – подчеркнул глава ОВА.

Фото: Telegram Ивана Федорова

Фото: Telegram Ивана Федорова

Сначала, в 21:25, стало известно об ударах по Запорожью и области – из-за российских обстрелов возник пожар.

Впоследствии в Запорожье раздалось до 10 взрывов.

О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей. В Одессе в результате дроновой атаки загорелись пожары. Обошлось без пострадавших.

Из-за удара оккупантов по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены. Этот комбинированный удар был одним из самых жестоких и специально просчитанных, чтобы нанести максимальный ущерб, отметил президент Зеленский.

Россияне нанесли удары по Покровску и Константиновке Донецкой области – погиб человек, 10 человек пострадали.