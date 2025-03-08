Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области
Фото: Telegram Ивана Федорова

Вечером 8 марта российские оккупанты атаковали Запорожье и область – под ударом оказалась критическая инфраструктура, написал глава обладминистрации Иван Федоров.

"Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", – отметил он.

Впоследствии Фёдоров опубликовал фото ликвидации последствий российских ударов.

Из-за попадания в объект критической инфраструктуры возникла необходимость ограничить потребление газа. Запорожгаз попросил жителей областного центра, по возможности, соблюдать это.

"Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – подчеркнул глава ОВА.

Фото: Telegram Ивана Федорова
Фото: Telegram Ивана Федорова
Фото: Telegram Ивана Федорова
Фото: Telegram Ивана Федорова

Сначала, в 21:25, стало известно об ударах по Запорожью и области – из-за российских обстрелов возник пожар.

Впоследствии в Запорожье раздалось до 10 взрывов.

О пострадавших не сообщалось.

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