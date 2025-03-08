Атаки по Украине показывают, что Путин не заинтересован в мире
Атаками по Украине российский диктатор Владимир Путин показывает, что он не заинтересован в мире, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Российские ракеты продолжают непрерывно падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", – написала она.
По ее словам, партнеры должны усилить военную поддержку – в противном случае "еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену (погибнут. – Ред.)".
Накануне, 7 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что верит диктатору Владимиру Путину в его желание установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину.
После российских ударов 8 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров". В то же время он не уточнил, кого именно имеет в виду.
- В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей.
В Доброполье Донецкой области из-за комбинированной атаки РФ погибли 11 человек. Еще более 40 получили ранения.
В Одессе в результате дроновой атаки возникли пожары. Обошлось без пострадавших.