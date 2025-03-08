Атаки по Украине показывают, что Путин не заинтересован в мире

Кая Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Атаками по Украине российский диктатор Владимир Путин показывает, что он не заинтересован в мире, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Российские ракеты продолжают непрерывно падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", – написала она.

По ее словам, партнеры должны усилить военную поддержку – в противном случае "еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену (погибнут. – Ред.)".

Накануне, 7 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что верит диктатору Владимиру Путину в его желание установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину.

После российских ударов 8 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что "так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров". В то же время он не уточнил, кого именно имеет в виду.