Атаки по Україні показують, що Путін не зацікавлений у мирі – Каллас

Кая Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Атаками по Україні російський диктатор Володимир Путін показує, що він не зацікавлений у мирі, заявила голова євродипломатії Кая Каллас.

"Російські ракети продовжують безупинно падати на Україну, несучи все більше смертей і руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі", – написала вона.

За її словами, партнери повинні посилити військову підтримку – в іншому випадку "ще більше українських мирних мешканців заплатять найвищу ціну (загинуть. – Ред.)".

Напередодні, 7 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну.

Після російських ударів 8 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що "так буває, коли хтось умиротворює варварів". Водночас він не уточнив, кого саме має на увазі.