"Так буває, коли хтось умиротворює варварів". Туск відреагував на нічну атаку РФ по Україні

Прем'єр Польщі не уточнив, кого саме він мав на увазі

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "так буває, коли хтось умиротворює варварів", стосовно нової російської атаки по Україні.

"Так буває, коли хтось умиротворює варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Чергова трагічна ніч в Україні", – написав він.

Водночас Туск не уточнив, кого саме він мав на увазі.

У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей.

У Добропіллі Донецької області через комбіновану атаку РФ загинули 11 людей. Ще 40 отримали поранення.

В Одесі унаслідок дронової атаки здійнялися пожежі. Обійшлося без постраждалих.