"Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров". Туск отреагировал на атаку РФ по Украине

Премьер Польши не уточнил, кого именно он имел в виду

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров", насчет новой российской атаки по Украине.

"Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Очередная трагическая ночь в Украине", – написал он.

В то же время Туск не уточнил, кого именно он имел в виду.

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей.

В Доброполье Донецкой области из-за комбинированной атаки РФ погибли 11 человек. Еще 40 получили ранения.

В Одессе в результате дроновой атаки загорелись пожары. Обошлось без пострадавших.