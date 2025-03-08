"Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров". Туск отреагировал на атаку РФ по Украине
Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров", насчет новой российской атаки по Украине.

"Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Очередная трагическая ночь в Украине", – написал он.

В то же время Туск не уточнил, кого именно он имел в виду.

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